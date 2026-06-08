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¡Evita multas! Lunes de restricciones por Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Puedes circular este lunes? Conoce las medidas restrictivas que aplican para algunos automóviles en CDMX y Edomex.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) refieren que sigue vigente el programa Hoy No Circula durante este lunes 8 de junio de 2026 para los automóviles:

  • Engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

Las medidas restrictivas están vigentes desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país); el incumplir con los parámetros implica multas de más de tres mil pesos.

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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy lunes 8 de junio?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que están exentos de las medidas restrictivas durante este lunes son:

  • Vehículos con hologramas 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Transporte público y taxis
  • Unidades de emergencia
  • Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX hoy lunes?

La Dirección de Monitoreo Ambiental de la Ciudad de México indica que el Índice de Aire y Salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que hay muy pocas probabilidades de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental durante el día; sin embargo, es conveniente mencionar que esto puede cambiar a lo largo del día.

En tanto, la temperatura máxima para este 8 de junio en la capital del país y el Edomex es de 21 a 23º, mientras que la mínima es de 15 a 17º; no obstante, se esperan lluvias y bancos de niebla a lo largo del día, aunque más pegado a la tarde-noche.

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