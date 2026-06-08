Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) refieren que sigue vigente el programa Hoy No Circula durante este lunes 8 de junio de 2026 para los automóviles:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Las medidas restrictivas están vigentes desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país); el incumplir con los parámetros implica multas de más de tres mil pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 8 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/41kGuoHTd5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2026

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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy lunes 8 de junio?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que están exentos de las medidas restrictivas durante este lunes son:

Vehículos con hologramas 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX hoy lunes?

La Dirección de Monitoreo Ambiental de la Ciudad de México indica que el Índice de Aire y Salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que hay muy pocas probabilidades de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental durante el día; sin embargo, es conveniente mencionar que esto puede cambiar a lo largo del día.

En tanto, la temperatura máxima para este 8 de junio en la capital del país y el Edomex es de 21 a 23º, mientras que la mínima es de 15 a 17º; no obstante, se esperan lluvias y bancos de niebla a lo largo del día, aunque más pegado a la tarde-noche.

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