Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) refieren que sigue vigente el programa Hoy No Circula durante este lunes 8 de junio de 2026 para los automóviles:
- Engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
Las medidas restrictivas están vigentes desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país); el incumplir con los parámetros implica multas de más de tres mil pesos.
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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy lunes 8 de junio?
De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que están exentos de las medidas restrictivas durante este lunes son:
- Vehículos con hologramas 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX hoy lunes?
La Dirección de Monitoreo Ambiental de la Ciudad de México indica que el Índice de Aire y Salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que hay muy pocas probabilidades de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental durante el día; sin embargo, es conveniente mencionar que esto puede cambiar a lo largo del día.
En tanto, la temperatura máxima para este 8 de junio en la capital del país y el Edomex es de 21 a 23º, mientras que la mínima es de 15 a 17º; no obstante, se esperan lluvias y bancos de niebla a lo largo del día, aunque más pegado a la tarde-noche.
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