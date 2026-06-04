¡Ten paciencia! Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que continuará el cierre de estaciones en la Línea 2, afectando la circulación de una de las rutas más utilizadas en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo al anuncio oficial, las obras de mantenimiento se mantendrán hasta el sábado 6 de junio y seguirá el servicio provisional de RTP sobre calzada de Tlalpan y hasta Pino Suárez.

#AvisoMetro



A las personas usuarias de la Línea 2: el servicio especial continuará los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio.



La operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Unidades de la @RTP_CiudadDeMex brindarán servicio gratuito… pic.twitter.com/rKnq6PM3ke — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

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FECHA OFICIAL de reapertura del Metro CDMX

En el mensaje en redes sociales, que compartieron el miércoles 3 de junio, se dio a conocer que a partir de las 07:00 horas (tiempo del centro local) del domingo 7 de junio sería oficial la reapertura de toda la línea.

¿Qué estaciones del Metro CDMX se mantiene cerradas?

Tal como ocurre desde el pasado 29 de mayo, se mantienen cerradas todo el día las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

Es por lo anterior que el servicio del Metro CDMX circula en dos rutas:

De Tasqueña a Xola

De Pino Suárez a Cuarto Caminos

No obstante, es importante señalar que también se mantiene cerrada la estación Zócalo, debido a que hay un evento en la plancha de la Constitución, lo cual es ajeno a las obras de mantenimiento.

¿Dónde se toma el RTP de apoyo a la Línea 2 del Metro CDMX?

En lo que llega el día de la reapertura, si tienes que tomar la Línea 2 para llegar a tu destino, es importante que conozcas dónde tomar el camión de RTP:

De Xola a Pino Suárez , debes de salir de la estación y abordar el camión sobre Calzada de Tlalpan (en ambos sentidos)

, debes de salir de la estación y abordar el camión (en ambos sentidos) Si lo tomas desde Pino Suárez, entonces debes dirigirte a la intersección entra Chimalpopoca, diagonal 20 de Noviembre y Cinco de Febrero

Al igual que con el Metro CDMX en temporada de lluvias debes de tener paciencia, ya que los tiempos de espera son de más de 15 minutos.

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