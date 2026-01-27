Aumentan robos a casa habitación en México

El robo a casa habitación está tipificado por tratarse de un delito que atenta contra la propiedad privada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 el 68.3% de los adultos en 91 ciudades de México consideraron inseguro vivir en la ciudad donde viven.

Uruapan, en Michoacán, se colocó como la ciudad más insegura para vivir con 88.7% seguido de Culiacán, Sinaloa; Ciudad Obregón, Sonora; Ecatepec de Morelos, Estado de México; e Irapuato, Guanajuato.

