En la CDMX cuando los índices de contaminación aumentan se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y para conocer cómo está la calidad del aire, el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis constante y este sábado hay partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el monitoreo de hoy, la calidad del aire en la CDMX es aceptable, aunque hay riesgo moderado debido a la presencia de partículas contaminantes PM2.5

Estas partículas son producto de actividades relacionadas con la combustión como las emisiones de vehículos, actividades industriales y plantas de energía, quema de madera, leña y basura y pueden provocar asma, bronquitis, reducción de la función pulmonar, infartos o embolias.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Aunque el nivel de riesgo es moderado, las partículas contaminantes no rebasan los límites establecidos por lo que no se tienen previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o que cambien las restricciones vehiculares en el Valle de México.

Sin embargo, es importante mantenerse siempre atento a los avisos de las autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Daños a la salud por la contaminación

La contaminación ambiental esta formada por diversas sustancias o gases, uno de los más comunes y peligrosos es el ozono (O3), una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Se forma durante reacciones químicas en el ambiente y sus concentraciones máximas ocurren cuando hay intensa radiación solar y poca ventilación.

El ozono puede ingresar al organismo por la nariz hacia las vías aéreas superiores y es capaz de extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en este tejido. Puede provocar dolor de cabeza, irritación de nariz, garganta y ojos, tos, y asma.

La exposición a largo plazo puede afectar el sistema nervioso, cardiovascular, digestivo y endocrino.

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