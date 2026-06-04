La contaminación ambiental provoca daños a la salud, por ello en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de analizar cómo se encuentra la calidad del aire y aunque hoy el riesgo es bajo se detectan partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según la información hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo; sin embargo, en el ambiente hay presencia de:

Ozono a nivel del suelo que puede causar problemas respiratorios

a nivel del suelo que puede causar problemas respiratorios Dióxido de nitrógeno , un gas tóxico rojizo que inflama las vías respiratorias

, un gas tóxico rojizo que inflama las vías respiratorias Dióxido de azufre , un gas originado por la quema de carbón y petróleo que irrita la piel, los ojos y contribuye a la lluvia ácida

, un gas originado por la quema de carbón y petróleo que irrita la piel, los ojos y contribuye a la lluvia ácida Monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro que impide que el oxígeno llegue a los órganos y tejidos

Las partículas PM10 que son polvo, ceniza, hollín y polen que causan irritación respiratoria y ocular, mientras que las PM2.5 pasan al torrente sanguíneo y pueden agravar problemas cardiovasculares y respiratorios graves.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activan la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula cuando las partículas superan los 150 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se tomen medidas adicionales por lo que el Hoy No Circula aplica de forma normal y solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde terminación de placa 1 y 2.

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