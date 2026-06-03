Activan alertas amarilla y naranja por lluvias este 3 de junio en CDMX

Si vives en la Ciudad de México (CDMX), toma precauciones, pues se prevé una tarde lluviosa en las 16 alcaldías de la capital. La Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas amarilla y naranja para las distintas demarcaciones.

Se recomienda mantenerse al pendiente de las recomendaciones de autoridades y anticipar traslados.

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Alcaldías en alerta amarilla por lluvias este 3 de junio

Protección Civil de la CDMX activó alerta amarilla en siete alcaldías, todas de la zona oriente, pues se prevén lluvias con caída de granizo entre las 18:00 horas de este miércoles 3 de junio y el jueves 4 de junio a las 00:00 horas.

Autoridades capitalinas prevén entre 15 y 29 milímetros durante las precipitaciones de esta tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones, pues la lluvia intensa puede generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas o caída de ramas, árboles y lonas.

Estas son las alcaldías para las que está activa la alerta amarilla:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alcaldías en alerta naranja por lluvias este 3 de junio

Protección Civil de la CDMX activó la alerta naranja para nueve alcaldías, ubicadas en las zonas centro y poniente de la capital, pues se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo entre las 18:00 horas de este 3 de junio y las 00:00 del 4 de junio.

Se prevén entre 30 y 49 milímetros de lluvia durante esta tarde y noche, por lo que se recomienda no cruzar por avenidas y calles con encharcamientos o corrientes de agua, se recomienda evitar refugiarse bajo la lluvia y en caso de ser necesario, auxiliar a niños y adultos mayores que puedan requerir apoyo.

Estas son las alcaldías para las que está activa la alerta naranja:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

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