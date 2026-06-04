La Ciudad de México (CDMX) registra tránsito complicado hoy jueves 4 de junio por las inundaciones y encharcamientos tras la fuerte lluvia de la madrugada, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación y buscar alternativas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Qué puntos de la CDMX tienen inundaciones?
Encharcamiento en Eje 2 Norte
Servicios de emergencia laboran en el encharcamiento registrado en Eje 2 Norte, a la altura de Avenida Gran Canal del Desagüe, colonia Ampliación Venustiano Carranza, alcaldía Venustiano Carranza.
Alternativas viales: Circuito Interior y Ángel Albino Corzo
Inundación en Casimiro del Valle, Iztapalapa
La fuerte lluvia registrada entre la noche de ayer y madrugada de hoy dejó una inundación en la calle Casimiro del Valle, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.
Encharcamiento en Nopalera, Tláhuac
Bomberos atienden el encharcamiento en calle Gitana, colonia Nopalera, en la alcaldía Tláhuac, ya que impide el paso de autos y vehículos. Piden tomar precauciones y evitar la zona
Eje 1 Norte y Bulevard Puerto Aéreo
Se registra un encharcamiento en el Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, entre Economía y Boulevard Puerto Aéreo, alcaldía Venustiano Carranza. La circulación es lenta, pero como alternativa está Avenida Texcoco
Colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza
Personal de Gestión Integral del Agua de la CDMX atiende el la inundación reportada en la colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.