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CDMX inundada por lluvia hoy 4 de junio: Puntos con encharcamientos

La fuerte lluvia dejó inundaciones y encharcamientos que provocan tránsito complicado hoy jueves; estas son las alternativas

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

La Ciudad de México (CDMX) registra tránsito complicado hoy jueves 4 de junio por las inundaciones y encharcamientos tras la fuerte lluvia de la madrugada, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación y buscar alternativas.

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¿Qué puntos de la CDMX tienen inundaciones?

Encharcamiento en Eje 2 Norte

Servicios de emergencia laboran en el encharcamiento registrado en Eje 2 Norte, a la altura de Avenida Gran Canal del Desagüe, colonia Ampliación Venustiano Carranza, alcaldía Venustiano Carranza.

Alternativas viales: Circuito Interior y Ángel Albino Corzo

Inundación en Casimiro del Valle, Iztapalapa

La fuerte lluvia registrada entre la noche de ayer y madrugada de hoy dejó una inundación en la calle Casimiro del Valle, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

Encharcamiento en Nopalera, Tláhuac

Bomberos atienden el encharcamiento en calle Gitana, colonia Nopalera, en la alcaldía Tláhuac, ya que impide el paso de autos y vehículos. Piden tomar precauciones y evitar la zona

Eje 1 Norte y Bulevard Puerto Aéreo

Se registra un encharcamiento en el Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, entre Economía y Boulevard Puerto Aéreo, alcaldía Venustiano Carranza. La circulación es lenta, pero como alternativa está Avenida Texcoco

Colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza

Personal de Gestión Integral del Agua de la CDMX atiende el la inundación reportada en la colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

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