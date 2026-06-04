La Ciudad de México (CDMX) registra tránsito complicado hoy jueves 4 de junio por las inundaciones y encharcamientos tras la fuerte lluvia de la madrugada, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación y buscar alternativas.

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¿Qué puntos de la CDMX tienen inundaciones?

Encharcamiento en Eje 2 Norte

Servicios de emergencia laboran en el encharcamiento registrado en Eje 2 Norte, a la altura de Avenida Gran Canal del Desagüe, colonia Ampliación Venustiano Carranza, alcaldía Venustiano Carranza.

Alternativas viales: Circuito Interior y Ángel Albino Corzo

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran por encharcamiento en Eje 2 Norte a la altura de Av. Gran Canal del Desagüe, col. Ampliación Venustiano Carranza, alcaldía Venustiano Carranza. #AltrenativaVial Circuito Interior y Ángel Albino Corzo.#Tlaloque2026 pic.twitter.com/kfbLQdw0sm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026

Inundación en Casimiro del Valle, Iztapalapa

La fuerte lluvia registrada entre la noche de ayer y madrugada de hoy dejó una inundación en la calle Casimiro del Valle, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

Atendemos un Encharcamiento en calle Casimiro del Valle, colonia U.Hab.Vicente Guerrero, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 2000 metros².#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/BzxRHavS7e — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 4, 2026

Encharcamiento en Nopalera, Tláhuac

Bomberos atienden el encharcamiento en calle Gitana, colonia Nopalera, en la alcaldía Tláhuac, ya que impide el paso de autos y vehículos. Piden tomar precauciones y evitar la zona

Atendemos un Encharcamiento en calle Gitana, colonia Nopalera, en @TlahuacRenace, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 200 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/FJAsoQsJXQ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 4, 2026

Eje 1 Norte y Bulevard Puerto Aéreo

Se registra un encharcamiento en el Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, entre Economía y Boulevard Puerto Aéreo, alcaldía Venustiano Carranza. La circulación es lenta, pero como alternativa está Avenida Texcoco

Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC agiliza la circulación en el Eje 1 Norte Fuerza Área Mexicana entre Economía y Blvd. Puerto Aéreo por encharcamiento, alcaldía Venustiano Carranza, @SEGIAGUA. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/32Ga0IOMVb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026

Colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza

Personal de Gestión Integral del Agua de la CDMX atiende el la inundación reportada en la colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento registrado en📍 colonia 20 de noviembre, @A_VCarranza.#Tlaloque2026🌧 pic.twitter.com/t7FmF0EiNL — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 4, 2026

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