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Voraz incendio consume bodegas en las inmediaciones del Mercado de Jamaica de CDMX
/Ciudad/Video

Fuerte lluvia provoca encharcamientos en CDMX hoy 4 de junio

CDMX entra en temporal de lluvias hasta el 12 de junio; se prevén tormentas fuertes, granizo, vientos de hasta 50 km/h y actividad eléctrica.

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Por: Ximena Ochoa
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