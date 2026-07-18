¡Más problemas que soluciones! Hospital Xoco vuelve a ser señalado por deficiencias en sus instalaciones

A pesar de ser nombrado como de “primera generación” y recibir los traumas más complejos de la Ciudad de México, el Hospital Xoco ha sido señalado por parte del personal médico debido a distintos problemas presentados.

Pero además de los daños y fallas en la infraestructura, el Hospital Xoco es parte de la crisis del sistema de salud mexicano con desabasto de medicamentos, retrasos en los pagos a trabajadores y hospitales sin mantenimiento.

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Nuevos señalamientos contra el Hospital Xoco

Falta de insumos médicos, fugas y daños estructurales son algunos de los señalamientos que han hecho médicos y pacientes hacia el Hospital Xoco.

El último de los casos exhibido por parte del personal médico fueron filtraciones de agua en la red del banco de sangre, provocando severos encharcamientos en el área antes mencionada.

Además, volvieron a presentarse fallas en los elevadores, en días recientes médicos y personal de cocina del Hospital Xoco se quedaron atrapados durante diez minutos en la zona de hospitalización.

¡El colapso no para en el Hospital Xoco de @IMSS_Bienestar! 🚨⚠️ Personal médico vuelve a evidenciar graves filtraciones de agua en la red fría del banco de sangre y fallas continuas en los elevadores.



Vía: @jessiemozar pic.twitter.com/pCc4pJrNvA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 18, 2026

Crisis del sistema de salud mexicano va en aumento

Y es que estos problemas no son propios solamente de hospitales generales, pues las instituciones nacionales, unidades del ISSSTE e IMSS también fueron señalados en los últimos meses por diversas fallas.

De hecho, Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, aseguró que han identificado, por lo menos, 99 hospitales que no cuentan con ningún quirófano operando de forma óptima, ya sea por carencia de equipamiento, personal o fallas en los diferentes recintos.

Además, los pacientes han reportado torres de insumos a la intemperie mientras se sigue esperando la llegada de algunos medicamentos. Pero eso no es todo, el banco de sangre no está disponible, con un techo en malas condiciones y equipo nuevo que se mantiene empaquetado.

Esta crisis en el sistema de salud mexicano también afectó al sector militar, en específico a los retirados, de los cuales se estima que 34 mil soldados y marinos sufrieron desabasto de medicamentos.

Para rematar, el personal médico que decide alzar la voz y reportar estas situaciones, terminado siendo acosado o forma parte de una rotación como “castigo” por exigir sus derechos.

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