Hay partículas contaminantes en el ambiente; así está la calidad del aire en CDMX hoy

Cuando los índices de contaminación ambiental aumentan en la CDMX se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este sábado hay concentración de partículas contaminantes que pueden dañar la salud, conoce cómo está la calidad del aire.

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Calidad del aire en CDMX no es buena hoy

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es aceptable y el riesgo moderado pero hay partículas contaminantes PM10 y PM2.5. Estas pueden causar irritación en las vías respiratorias y otros problemas de salud.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación ambiental superan los 150 puntos y se endurecen las restricciones vehiculares y se limita la actividad física al aire libre. Por ahora, no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

¿Qué son las partículas PM10 y PM2.5?

Las partículas PM2.5 son peligrosas porque se forman a partir de precursores gaseosos como óxidos nitrosos, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre y amoniaco y reaccionan mediante procesos químicos y son 100 veces más delgadas que un cabello humano. Son capaces de ingresar a los pulmones y torrente sanguíneo causando problemas respiratorios, cardiovasculares y tienen propiedades cancerígenas.

Mientras que las PM10 son de mayor tamaño y son emitidas directamente a la atmósfera por incendios forestales y emisiones volcánicas, están compuestas por polvo, hollín, polen y esporas de moho. Por lo regular se quedan en la nariz y faringe y son expulsadas mediante el estornudo, mucosidad y tos.

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