La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Agenda de Movilizaciones informó que hoy se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales para evitar el tráfico.

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¿En dónde habrá marchas hoy?

De acuerdo con la información este martes habrá movilizaciones en el Ángel de la Independencia con destino a la Catedral Metropolitana a las 16:00 horas.

Cierres viales por bloqueos

Además, habrá cortes a la circulación por movilizaciones sociales en:

Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 07:00 horas.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 09:00 horas.

Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco en Av. Wilfrido Massieu, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero a las 14:00 horas.

Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola” Arquitecto Luis Ruiz No. 175, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo a las 18:00 horas.

Durante el día habrá movilizaciones en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

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