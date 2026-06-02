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Marchas y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy

Este martes se tienen previstas varias movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que habrá cierres viales, así que te recomendamos tomar previsiones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Agenda de Movilizaciones informó que hoy se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales para evitar el tráfico.

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¿En dónde habrá marchas hoy?

De acuerdo con la información este martes habrá movilizaciones en el Ángel de la Independencia con destino a la Catedral Metropolitana a las 16:00 horas.

Cierres viales por bloqueos

Además, habrá cortes a la circulación por movilizaciones sociales en:

Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 07:00 horas.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 09:00 horas.

Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco en Av. Wilfrido Massieu, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero a las 14:00 horas.

Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola” Arquitecto Luis Ruiz No. 175, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo a las 18:00 horas.

Durante el día habrá movilizaciones en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

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