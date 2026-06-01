La alcaldía Cuajimalpa, al poniente de la CDMX, se encuentra prácticamente bajo el agua después de la intensa lluvia con granizo que se registró durante la tarde-noche de este lunes 1 de junio.

En redes sociales, vecinos de diferentes colonias de Cuajimalpa compartieron videos sobre los estragos que dejó la lluvia. En algunos, se observan intensas corrientes de agua que descienden desde las zonas altas de la demarcación.

También se observan enormes corrientes de agua y hielo que dejaron atrapados a automovilistas que transitaban por las vialidades, en videos de redes sociales, se observa a un hombre que tuvo que subir al toldo de su auto para no ser arrastrado por la corriente.

🚨 #IMPORTANTE



⛈️ Ya se reportan diversas afectaciones en la alcaldía Cuajimalpa por la tormenta y las inundaciones.

La fuerza de la corriente del agua es tal que pone en problemas a los automovilistas; se recomienda extremar precauciones y evitar zonas afectadas⚠️ pic.twitter.com/26msLr6vvB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 2, 2026

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Activan alerta púrpura en Cuajimalpa

Derivado de las intensas lluvias registradas esta noche en la alcaldía Cuajimalpa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) activó la alerta púrpura para dicha demarcación.

Esto significa que la intensa lluvia de esta noche podría provocar deslaves, inundaciones y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas.

Se recomienda evitar por zonas inundadas y guardar documentos importantes en bolsas de plástico, así como mantenerse atento a las indicaciones de Protección Civil.

⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dZM3rlNQ9j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

Activan alertas roja y naranja en otras alcaldías de la CDMX

En otras alcaldías de la CDMX se han registrado lluvias durante la noche de este lunes 1 de junio, por lo anterior, la SGIRPC capitalina activó la alerta roja para dos alcaldías y la alerta naranja para otras cuatro:

Álvaro Obregón ( alerta roja )

) Magdalena Contreras ( alerta roja )

) Miguel Hidalgo ( alerta naranja )

) Milpa Alta ( alerta naranja )

) Tlalpan ( alerta naranja )

) Xochimilco (alerta naranja)

⚠️ Se actualiza #AlertaRoja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO y @ALaMagdalenaC.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hUeSKFLUAx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

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