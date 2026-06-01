La megamarcha de la CNTE afecta la circulación en calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) hoy lunes 1 de junio, día oficial en el que comienza su paro a nivel nacional.

Bajo el lema “Todos a la capital”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a todas las secciones a manifestarse en calles, además de entradas y salidas de la CDMX, en protesta por la falta de acuerdos con las autoridades.

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¿En dónde hay bloqueos de la CNTE hoy en CDMX?

Avenida 5 de Mayo

La avenida 5 de Mayo está cerrada desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar. Los conductores pueden tomar como alternativas:

Eje 1 Norte

Donceles

Venustiano Carranza

08:40 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial| Eje 1 Norte, Donceles y Venustiano Carranza. pic.twitter.com/Abz2riOh0E — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

Cierres en el Ángel de la Independencia

Integrantes de la CNTE se concentran en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma para marchar rumbo al Zócalo en protesta por abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, un sistema de seguridad social solidario, aumento salarial del 100%, entre otras demandas.

08:25 #PrecauciónVial | Continúa concentración de manifestantes en inmediaciones del Ángel de la Independencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se prevé realicen marcha hacia el Zócalo Capitalino, al momento sin afectar vialidad. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/BbzV1GVE35 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

¿Qué otras manifestaciones hay este 1 de junio?

A las 10:00 horas el Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana se manifestará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. No 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El colectivo exige justicia por el feminicidio de la estudiante de la licenciatura en Estomatología de la UAM Xochimilco, el pasado 22 de mayo, dentro de su domicilio en la alcaldía Iztacalco.

se manifestará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. No 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El colectivo exige justicia por el feminicidio de la estudiante de la licenciatura en Estomatología de la UAM Xochimilco, el pasado 22 de mayo, dentro de su domicilio en la alcaldía Iztacalco. En punto de las 13:00 horas la Comunidad politécnica se reunirá en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio No. 471, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo para tratar puntos de su pliego petitorio, en el que solicitan el reconocimiento del movimiento estudiantil.

se reunirá en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio No. 471, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo para tratar puntos de su pliego petitorio, en el que solicitan el reconocimiento del movimiento estudiantil. A las 17:00 horas estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes de México se manifestarán en la estación Taxqueña de la Línea del Metro en demanda por una tarifa preferencial y el derecho a una movilidad digna.

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