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Martes de restricciones en CDMX y Edomex por Hoy No Circula

La calidad del aire es aceptable y no hay probabilidad de Contingencia Ambiental Fase 1, aunque podría cambiar en el transcurso del día.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que mantiene activo el programa Hoy No Circula durante este martes 2 de junio en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las medidas aplican para los automóviles:

  • Engomado rosa
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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Horarios y multas por no aplicar en el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

De acuerdo a las autoridades mexiquenses y capitalinas, el programa vehicular aplica de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país).

En caso de no acatar las medidas, el reglamento de tránsito de la CDMX prevé una multa equivalente a 20 y hasta 30 UMA, es decir, más de tres mil pesos.

Automóviles exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy martes 2 de junio

Los carros que están exentos de estas medidas son:

  • Vehículos con holograma 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Transporte público y taxis
  • Unidades de emergencia
  • Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental hoy martes 2 de junio?

De acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, el Índice de Aire y Salud en el Valle de México es aceptable, por lo que el nivel de riesgo es moderado y no hay probabilidad de activación de Fase 1 de la Contingencia Ambiental; sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día.

Por su parte, durante este martes, en el clima se prevé en CDMX y Edomex una máxima de 26 a 28º y la mínima de 13 a 15º.

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