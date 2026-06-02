Martes de restricciones en CDMX y Edomex por Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que mantiene activo el programa Hoy No Circula durante este martes 2 de junio en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Las medidas aplican para los automóviles:
- Engomado rosa
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
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Horarios y multas por no aplicar en el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
De acuerdo a las autoridades mexiquenses y capitalinas, el programa vehicular aplica de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país).
En caso de no acatar las medidas, el reglamento de tránsito de la CDMX prevé una multa equivalente a 20 y hasta 30 UMA, es decir, más de tres mil pesos.
Automóviles exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy martes 2 de junio
Los carros que están exentos de estas medidas son:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental hoy martes 2 de junio?
De acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, el Índice de Aire y Salud en el Valle de México es aceptable, por lo que el nivel de riesgo es moderado y no hay probabilidad de activación de Fase 1 de la Contingencia Ambiental; sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día.
Por su parte, durante este martes, en el clima se prevé en CDMX y Edomex una máxima de 26 a 28º y la mínima de 13 a 15º.
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