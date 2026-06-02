¿Vas tarde? Ten paciencia porque el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos y unidades llenas durante este martes 2 de junio.

En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se registra alta afluencia en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B; sin embargo, adelantaron que pueden cambiar las condiciones de circulación.

Mientras tanto, la línea 4, tanto en ruta norte como sur, del Metrobús tiene intermitencias en el servicio por movilizaciones sociales en el centro de la capital.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 12 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/2LbiM9xbfh — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 2, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 2 de junio?

Así avanzan las líneas del Metro CDMX:

Retrasos de 10 minutos en la línea 1

Retrasos de más de 15 minutos en la línea 2 ; se retiro un tren de zona de vías y la marcha es lenta en todo el circuito

; se retiro un tren de zona de vías y la marcha es lenta en todo el circuito Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea 3 , especialmente dirección Universidad; agilizan circulación desde las terminales

, especialmente dirección Universidad; agilizan circulación desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 5 ; no se presentan averías en la circulación, de acuerdo a las autoridades

; no se presentan averías en la circulación, de acuerdo a las autoridades Retrasos de más de 10 minutos en la línea 7 ; agilizan la circulación de los trenes

; agilizan la circulación de los trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi; agilizan la circulación de los trenes

, especialmente en dirección Garibaldi; agilizan la circulación de los trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 9 ; agilizan circulación desde las terminales

; agilizan circulación desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 12

Retrasos de 10 minutos en la línea A; autoridades mencionan que no se presentan averías

¿Qué estaciones están cerradas en el Metro CDMX hoy 2 de junio?

Las autoridades del STC informan que permanecen cerradas las siguientes estaciones de la línea azul:

Zócalo Tenochtitlán

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Y es que sólo hay servicio de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Así va el Metrobús CDMX hoy martes 2 de junio

En tanto, el Metrobús CDMX avanza de la siguiente manera durante la mañana de este martes:

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio en toda la ruta norte debido a movilizaciones sociales

debido a movilizaciones sociales Servicio de San Lázaro a Alameda Oriente

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio en toda la ruta sur debido a movilizaciones sociales

debido a movilizaciones sociales Servicio del AICM 1 y 2 a San Lázaro

Línea 5

Sin servicio en la estación Escuadrón 201, en ambas direcciones, por obstrucción de carril

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