¿Vas en Metro o Metrobús CDMX? Así avanza hoy domingo 31 de mayo

¡Aprovecha tu domingo! Es un buen día para salir por la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, tanto el Metro como el Metrobús tienen servicio con desvíos y estaciones cerradas durante hoy 31 de mayo.

Así que para que no des vuelta en vano, te contamos cómo van los dos transportes públicos más utilizados de la capital del país.

⚠️AVISO L7



1⃣Toma en cuenta, por paseo dominical.

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil la Villa↔️La Diana.

❌Sin servicio: Campo Marte↔️La Diana.

Ruta Alameda/Tacubaya solo llega a La Diana.

(Actualización 05:44 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 31, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy domingo 31 de mayo?

La principal modificación en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX es que la línea 2 modificó su servicio desde el pasado viernes 29 y se mantendrá así hasta el jueves 4 de junio.

La línea azul circula de la siguiente manera:

De Taxqueña a Xola ofrecerá servicio normal

Sin servicio en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad

en las estaciones y Servicio normal de Pino Suárez a Cuatro Caminos

Además, por un evento en la plancha de la Constitución, no hay servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlán, por lo que debes tomar vías alternas para llegar al centro de la capital.

Así avanza el Metrobús CDMX hoy domingo 31 de mayo

Mientras tanto, el Metrobús CDMX también presenta intermitencia en el servicio y así avanza hoy domingo:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur, dirección El Caminero

Línea 4 Ruta Sur

Servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5

Línea 7

Por Paseo Dominical, el servicio sólo es de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a La Diana

Sin Servicio de Campo Marte a La Diana

Ruta Alameda/Tacubaya sólo llega a La Diana

Hasta el momento, de acuerdo al reporte del transporte, el resto de las líneas (2, 3, 5 y 6) circulan con normalidad, pero esto puede cambiar a lo largo del día.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.