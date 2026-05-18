¿Le afecta a tu colonia? Inicia recorte de agua del Sistema Cutzamala en CDMX y Edomex

Este fin de semana, ¿notaste que el chorro de agua en tu casa estaba más débil? No, no son ideas tuyas, lo que sucedió es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio inicio a la reducción de suministro de agua en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Pero, ¿por qué están reduciendo el suministro en el Sistema Cutzamala? ¿Cuáles son las colonias que resultarán afectadas en la CDMX y el Edomex?

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¿Cuál es el nivel de las presas del Cutzamala?

De acuerdo con la directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlali Peraza Camacho, actualmente, el Sistema Cutzamala se encuentra al 69.79% de su capacidad, con más de 546 millones de metros cúbicos almacenados, sumando sus tres presas.

Aunque todas las presas están a más de la mitad de su nivel, es importante mencionar que, en noviembre de 2025, el almacenamiento total del Cutzamala era del 97%. Lo que significa que ha perdido casi un 30%.

Según las autoridades, la reducción del suministro de agua del Sistema Cutzamala responde a una necesidad de cuidar los niveles de almacenamiento de cara a la temporada de lluvias.

¿Cuándo inicia la reducción de agua del Cutzamala en CDMX y Edomex?

Las autoridades de Conagua explicaron que la reducción de agua para algunas alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex, comenzó este domingo 17 de mayo. Por lo que es posible que observes menor presión en el chorro de agua de tu regadera.

Citlali Peraza explicó que el caudal pasará de 16 a 15 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de preservar el almacenamiento de las presas del sistema.

¿Cuáles son las alcaldías afectadas en la CDMX por la reducción en el Cutzamala?

Casi todas las alcaldías de la CDMX reciben el agua potable directamente de las presas del Sistema Cutzamala.

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Lista de municipios afectados por la reducción del Sistema Cutzamala en el Edomex

El Sistema Cutzamala también es el encargado de abastecer a los municipios más poblados del Edomex como es Nezahualcóyotl.

Acolman

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Lerma

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Ocoyoacac

Tecámac

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Algunas colonias del municipio de Nezahualcóyotl también resultarán afectadas por reparación de la infraestructura hidráulica: Unidad Habitacional Rey Neza y de las colonias Benito Juárez Primera y Segunda Sección.

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