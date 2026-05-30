La contaminación es un problema que afecta a las grandes ciudades y en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de analizar cómo se encuentra la calidad del aire para en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte de hoy, la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5. Estas pueden provocar problemas respiratorios como asma, bronquitis crónica e irritación de las vías aéreas. También pueden aumentar el riesgo de ataques cardiacos, arritmias y alteraciones en el ritmo cardiaco.

Estas partículas se forman por el polen, polvo y actividades como la quema de combustibles fósiles, el tráfico vehicular y la industria.

¿Qué contamina el aire en la CDMX?

La contaminación deriva del transporte, la industria, los aviones, construcciones, etc. Las fuentes generadoras de contaminantes en la capital aporta casi una tercera parte de las emisiones que se producen en la Zona Conurbada.

En la capital, el 27% son partículas PM10, el 28% PM2.5, el 30% NOx y el 35% COV.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque la calidad del aire es mala y el riesgo alto aún no se superan los límites establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por lo que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula; sin embargo se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a cualquier información.

Este sábado los autos que tienen restricciones vehiculares son los vehículos con holograma 2, los únicos que pueden circular todos los días son los eléctricos e híbridos.

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