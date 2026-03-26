Hay chamba en UTOPÍAS CDMX con sueldo de 45 mil pesos, requisitos para aplicar

Si vives en la CDMX y estás interesado en trabajar en las UTOPÍAS, esta es tu oportunidad pues se abrió una vacante como coordinador conceptual en tecnología con sueldo de más de 40 mil pesos y si estas interesado en aplicar, te decimos cómo.

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Vacante para trabajar en UTOPÍAS

Fue mediante LinkedIn que se publicó la vacante para coordinar el diseño y la estrategia integral de digitalización. Quien sea seleccionado deberá mediar y canalizar los esfuerzos del equipo tecnológico con el resto de los equipos sociales. Participar en reuniones generales de planeación y coordinar al equipo de tecnología en la implementación de estrategias y productos informáticos específicos.

Requisitos y sueldo

Los interesados en el puesto deberán cumplir con los siguientes requisitos:

5 años de experiencia liderando equipos de tecnología o innovación gubernamental

Tener conocimiento de arquitecturas de sistemas digitales, metodologías ágiles y gestión de productos tecnológicos

Capacidad para traducir necesidades de política pública en soluciones concretas y viables

Creatividad para incorporar perspectiva de género e inclusión

Sensibilización y compromiso con el proyecto UTOPÍAS

El contrato es por dos años y medio laborando 5 días a la semana con dos semanas de vacaciones anuales. El sueldo es de 45 mil pesos brutos.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si cumples con todos los requisitos deberás enviar tu CV al correo innovacion.utopias@cdmx.gob.mx indicando el nombre de la vacante para la que deseas aplicar. Posteriormente te brindarán la información necesaria y te indicarán el proceso y documentación que se requiere. Te recomendamos aplicar lo más pronto posible pues no se sabe hasta cuando estará disponible la vacante.

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