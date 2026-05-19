La megamarcha de transportistas prevista para este miércoles 20 de mayo afectará vialidades importantes y provocará bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX), sin mencionar que será una de las más grandes, pues varios contingentes están convocados.

Bajo el lema “Es Momento de Alzar la Voz, Todo México Unido” transportistas cansados de la violencia realizarán una megamarcha en la capital que paralizará vialidades sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc.

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¿A qué hora es la megamarcha de transportistas en CDMX?

La megamarcha de transportistas tiene previsto comenzar a las 9:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia y posiblemente podría tomar rumbo al Zócalo de la CDMX.

¿Qué calles tendrán bloqueos?

Paseo de la Reforma

Florencia y Río Tiber

Av. Amberes y Lancaster

Estos bloqueos de los transportistas podrían afectar calles transversales que conectan con la glorieta del Ángel de la Independencia y accesos secundarios a Reforma.

¿Qué contingentes participarán?

Los contingentes que están convocados son:

Madres buscadoras

Campesinos y agricultores

Cañeros y granaderos

Pensionados

Viudas y huérfanos

Maestros (sector educativo)

Médicos (sector salud)

¿Por qué marcharán los transportistas?

La marcha tiene varios objetivos, entre ellos exigir un alto a la violencia, atención digna al sector educativo y de salud, pensiones justas para adultos mayores y poner un alto a la impunidad y corrupción.

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