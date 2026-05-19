El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) dio a conocer en qué calles habrá cortes a la circulación por bloqueos y manifestaciones que se llevarán a cabo en CDMX hoy martes 19 de mayo, así que te recomendamos tomar previsiones y salir con tiempo para que no llegues tarde a tu destino.

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Marchas de estudiantes y comerciantes

Según la información proporcionada por las autoridades, la Unión de comerciantes y romerías tradicionales de la República Mexicana realizarán una marcha a las 07:00 horas de Anillo de Circunvalación y Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc al Edificio de Gobierno.

La comunidad politécnica se manifestará a las 10:00 horas en la Estación “Allende”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Tacuba y Motolinia, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Secretaría de Educación Pública.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Estas son las calles y horarios en los que habrá afectaciones:

10:30 y 11 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

11:00 horas en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Av. Municipio Libre No. 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

12:45 horas en Restaurante Bajío en Campos Elíseos No. 218, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

13:00 horas en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

14:00 horas en Secretaría de Bienestar e Igualdad Social en Av. 20 de Noviembre No. 195, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

14:30 horas en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco en Av. Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero y en Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco en Av. San Pablo Xalpa No. 180, colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

17:30 horas en Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Mercado “Martínez de la Torre” en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc y en Estación “Tacubaya”, líneas 1, 7 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Jalisco y Arq. Carlos Lazo, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el día en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Av. Constituyentes No. 1001, colonia Belén de las Flores Reacomodo, alcaldía Álvaro Obregón; en el Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Santa Lucia y Calle 10, colonia Olivar del Conde 2ª Sección, alcaldía Álvaro Obregón.

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