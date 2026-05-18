Estudiantes de la ENAH bloquean Periférico Sur de CDMX

Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) bloquearon los carriles laterales y centrales de Periférico Sur con dirección a Tlalpan.

Esta manifestación ha generado tráfico denso en la zona debido a que los inconformes abrieron solo un carril para los vehículos.

La circulación está colapsada desde Insurgentes, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital aplica cortes viales en la zona.

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