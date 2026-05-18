Mala calidad del aire hoy 18 de mayo pone en alerta a CDMX; podrían activar Contingencia Ambiental

La Dirección de Monitoreo Atmosférico publicó su reporte más reciente en punto de las 13:00 horas y se detectan 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) con mala calidad del aire hoy.

Las desfavorables condiciones atmosféricas que se registran en la capital mexicana podrían generar que se active la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Te contamos cuáles son las zonas de la CDMX en las que se respira el peor aire este lunes 18 de mayo.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el último reporte de la calidad del aire, estos son los índice registrados en la CDMX:

Índice AIRE Y SALUD: MALA ●

● Contaminante(s): O3,PM10,PM2.5

Riesgo: ALTO

Ante el índice extremadamente alto de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2DzmMFkHG4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 18, 2026

Estas cifras anuncian a los habitantes de la CDMX que hay una alta concentración de contaminantes en el aire, por lo que es importante evitar las actividades al aire libre y crece la posibilidad de que as autoridades activen la contingencia ambiental.

¿Cuáles son los lugares con la peor calidad del aire en la CDMX?

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo, existe una mala calidad del aire en casi todas las alcaldías de la CDMX. Las zonas en las que se registra una alta concentración de contaminantes son las siguientes:

Tlalpan

Benito Juárez

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. MAdero

Iztacalco

Venustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Iztapalapa

Tláhuac

Coyoacán

Iztapalapa

¿Cuando activan el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire (generalmente por altas concentraciones de ozono o partículas).

La recomendación de las autoridades para las personas mayores de 60 años o con enfermedades cardiovasculares o respiratorias es reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.

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