¿Vas tarde? Ten paciencia, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta atrasos hoy martes 19 de mayo 2026, principalmente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.

De acuerdo a las autoridades del Metro CDMX, se presenta alta afluencia en estaciones y trenes de las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A; sin embargo, usuarios aseguran que los retrasos son mayores a los 15 minutos en las líneas 3, 5, 7, 8, 9, A y B.

Por su parte, el Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas este martes debido a obstrucción de carriles en las líneas 1 y 4, tómalo en cuenta si es parte de tu ruta diaria.

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/96d86a38v9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy martes?

Usuarios del Metro CDMX reportan que el tiempo de espera en la mayoría de las estaciones es de 10 a 20 minutos; sin embargo, la línea más afectada es la A debido a que se tuvo que cortar la electricidad debido a que una persona bajo a las vía.

Así avanza el Metro CDMX:

Retrasos de 15 minutos en la línea 3 ; agilizan circulación de trenes desde las terminales

; agilizan circulación de trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la Línea 5

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección Barranca del Muerto

, especialmente en dirección Barranca del Muerto Retrasos de 10 minutos en la línea 8 en dirección Garibaldi

en dirección Garibaldi Retrasos de 15 minutos en la línea 9 , especialmente en dirección Tacubaya

, especialmente en dirección Tacubaya Retrasos de 15 minutos en la línea A ; presenta alta afluencia debido a que se cortó la electricidad porque una persona ajena al Metro CDMX bajó a las vías

; presenta alta afluencia debido a que porque una persona ajena al Metro CDMX bajó a las vías Retrasos de 10 minutos en la línea B; agilizan circulación de trenes desde las terminales

Además, es importante recordar que no hay servicio en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2.

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 19 de mayo

Mientras tanto, el Metrobús CDMX presenta los siguientes desvíos o estaciones cerradas, principalmente por obstrucción de carriles:

Sin servicio en las estaciones Fuentes Brotantes y Perisur (dirección Indios Verdes) de la Línea 1 por obstrucción de carril; además, reportan retrasos de 10 minutos y unidades llenas

en las (dirección Indios Verdes) de la Línea 1 por obstrucción de carril; además, reportan Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5 de la Línea 4 Ruta Sur debido a presencia de manifestantes, servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

de la debido a presencia de manifestantes, servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento Retrasos de 15 minutos en la Línea 7 en dirección Campo Marte

Autoridades recomiendan salir con tiempo y considerar rutas alternas si el tiempo de espera es superior a lo estimado.

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