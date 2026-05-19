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Multas de más de 3 mil pesos por incumplir Hoy No Circula; así aplica hoy martes 19 de mayo

El índice de calidad del aire es aceptable y no hay doble Hoy No Circula por el momento; conoce quiénes descansan este martes.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Es martes 19 de mayo 2026 y el programa Hoy No Circula (HNC) continúa vigente en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios Estado de México (Edomex) para los automóviles que tengan:

  • Engomado rosa
  • Placa 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que está vigente de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de que no se cumpla con lo establecido, podrías recibir una multa que puede ser superior a los tres mil pesos.

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Automóviles exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy

Las autoridades establecen que los automóviles exentos del programa son:

  • Holograma 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Transporte público y taxis
  • Unidades de emergencia
  • Pase Turístico vigente

¿Puede haber Doble Hoy No Circula hoy 19 de mayo?

De acuerdo a las estimaciones de la Calidad de Aire, del Gobierno de la Ciudad de México, el Índice Aire y Salud es aceptable, por lo que se mantiene en amarillo, ya que el nivel de riesgo es aceptable.

Para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental debe de estar en mala y muy mal; sin embargo, en el mapa de CDMX y Edomex tiene puntos de buena calidad de aire.

Es por lo anterior que es importante que la ciudadanía se mantengan al tanto por si estas condiciones cambian a lo largo el día.

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