Es martes 19 de mayo 2026 y el programa Hoy No Circula (HNC) continúa vigente en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios Estado de México (Edomex) para los automóviles que tengan:
- Engomado rosa
- Placa 7 y 8
- Holograma 1 y 2
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que está vigente de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de que no se cumpla con lo establecido, podrías recibir una multa que puede ser superior a los tres mil pesos.
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Automóviles exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy
Las autoridades establecen que los automóviles exentos del programa son:
- Holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Pase Turístico vigente
¿Puede haber Doble Hoy No Circula hoy 19 de mayo?
De acuerdo a las estimaciones de la Calidad de Aire, del Gobierno de la Ciudad de México, el Índice Aire y Salud es aceptable, por lo que se mantiene en amarillo, ya que el nivel de riesgo es aceptable.
Para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental debe de estar en mala y muy mal; sin embargo, en el mapa de CDMX y Edomex tiene puntos de buena calidad de aire.
Es por lo anterior que es importante que la ciudadanía se mantengan al tanto por si estas condiciones cambian a lo largo el día.
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