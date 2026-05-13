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Río Hondo deja daños estructurales en tres domicilios de Naucalpan de Juárez

Tras la intensa lluvia que se registró en Naucalpan el pasado 11 de mayo, al menos tres viviendas sufrieron daños estructurales derivado del nivel del Río Hondo.

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Por: Yael Toribio