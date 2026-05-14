La mañana de hoy jueves 14 de mayo es una de las más complicadas en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), debido a los retrasos que se presentan en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús en las principales líneas de ambos.

De acuerdo a las autoridades, el principal retraso en el Metro CDMX es en la línea A, debido a que se tuvo que retirar un tren de las vías debido a una revisión; el resto tiene entre 15 a 20 minutos de retraso.

Paralelamente, en el Metrobús se presentan demoras principalmente en las líneas 1 y 5; no obstante, en la línea 4, Ruta Sur, algunas estaciones se encuentran sin servicio.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2), así como Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación… pic.twitter.com/Jyugn95q85 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 14, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 14 de mayo?

Por su parte, usuarios reportan estos tiempos de espera en el Metro de la capital del país:

Retrasos de hasta 20 minutos en la línea 1 , especialmente en dirección Pantitlán; autoridades agilizan la salida y llegada de trenes

, especialmente en dirección Pantitlán; autoridades agilizan la salida y llegada de trenes Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea 3 , especialmente en dirección Universidad

, especialmente en dirección Universidad Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 9

Retrasos de 15 minutos en la línea 12

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea A debido al retiro de un tren para revisión en Peñón Viejo

Asimismo, se mantienen cerradas las siguientes estaciones:

Línea 2: San Antonio Abad, Portales y Nativitas

Línea 7: Auditorio

Así avanza el Metrobús CDMX este jueves

Si tu alternativa es el Metrobús CDMX, así avanza este transporte público:

Demoras de 15 minutos en la línea 2 , dirección El Caminero y Doctor Gálvez

, dirección El Caminero y Doctor Gálvez Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5 de la Línea 4 Ruta Sur ; el servicio sigue con desvío

de la ; el servicio sigue con desvío Demoras de más de 15 minutos en la línea 5

Ahora que sabes cómo avanzan los principales transportes de la capital, puedes salir con tiempo y evitar llegar tarde a tu destino.

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