En la CDMX todos los días hay manifestaciones y si quieres evitar el tráfico vehicular, aquí te decimos cuáles son las alcaldías y calles que tendrán afectaciones por bloqueos hoy jueves 14 de mayo.

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Alcaldía Cuauhtémoc

08:00 horas en la Secretaría de Gestión Integral del Agua en Río de La Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc y Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

09:00 horas en Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

10:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

12:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico y en el Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael.

16:00 horas en Palacio Nacional Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico y en Embajada de Japón en Av. Paseo de la Reforma No. 243, colonia Renacimiento.

19:00 horas en Centro Cultural de España en México en República de Guatemala No. 18, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Iztapalapa

08:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

09:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Coyoacán

11:00 horas en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria.

13:00 horas en Escultura “Los Bigotes” de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria y en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur en Blvd. Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.

Alcaldía Miguel Hidalgo

08:00 horas en la Estela de Luz en Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec I Sección.

Alcaldía Álvaro Obregón

08:00 horas en Juzgados de Distrito en Materia Penal en Av. Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel.

Alcaldía Xochimilco

11:30 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa.

Alcaldía Gustavo A. Madero

13:00 horas en “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Zacatenco.

Alcaldía Azcapotzalco

14:00 horas en Estación “Ferrería/Arena Ciudad de México”, línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Antigua Calz. de Guadalupe y Av. de las Granjas, colonia Santa Catarina.

Alcaldía Benito Juárez

17:30 horas en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.

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