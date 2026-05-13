El Reglamento de Tránsito no solamente incluye multas por no respetar los señalamientos, manejar a exceso de velocidad y conducir de manera imprudente, pues dentro de la Ciudad de México (CDMX) también se pueden aplicar sanciones económicas por no cederle el paso a los peatones en las zonas designadas.

El Reglamento de la capital del país estipula multas entre las 10 y 20 UMAS para las personas que no cedan el paso a los peatones en zonas designadas como cruce de cebras, semáforos, calles y avenidas. Es decir, por no cumplir con esta normativa las y los conductores podrían pagar entre los mil 173 y los 2 mil 346 pesos de sanción.

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¿Qué prioridades tiene el peatón según el Reglamento de Tránsito de CDMX?

De acuerdo con el Artículo 6 del reglamento de conducción de la capital de la República Mexicana, para garantizar la seguridad de los peatones todos los conductores están obligados a otorgar preferencias de paso, prioridad de uso de las banquetas y mucho más.

A grandes rasgos, las prioridades de los peatones en la CDMX y por lo cual se podría aplicar una multa económica son las siguientes:

Cuando el semáforo peatonal está en verde

Cuando el peatón ya comenzó a cruzar y no haya terminado

Cuando el conductor busca dar una vuelta para incorporarse a otra vía y hay personas cruzando

Salir de manera imprudente de estacionamientos, gasolineras, plazas, inmuebles o cocheras

En cruces peatonales señalizados

En zonas escolares, hospitales y áreas de gran afluencia de personas

Cuando no haya semáforo y el peatón busque cruzar

¿Qué otras multas se pueden aplicar al conductor por no ceder el paso a peatones?

Vale la pena mencionar que más allá de la multa económica que pueden aplicar los oficiales de tránsito, también se puede dar la quita de puntos de la licencia de conducir, pues según el Reglamento de Tránsito el no ceder el paso implica la reducción de hasta 3 unidades.

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