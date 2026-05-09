Si estás pensando en salir este fin de semana a festejar a mamá, recuerda cuáles vehículos entran en el programa Hoy No Circula sabatino para el 9 de mayo del 2026, que se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex).

El horario que establecieron las autoridades para aquellos autos que no puedan circular en las calles es a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

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Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué coches no salen de casa este 9 de mayo?

Para este sábado 9 de mayo, al tratarse del segundo sábado del mes, el calendario oficial determina que la restricción de circulación aplica para los vehículos con holograma 1 y terminación de placa PAR (2, 4, 6, 8 y 0).

Es importante mencionar que de igual forma no circulan los coches con holograma 2 y los foráneos, sin importar el número de su placa.

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula sabatino?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) marca que el programa tiene excepciones, pues están excentos los siguientes vehículos:

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Aquellos con holograma 0 y 00

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

¿Cómo saber si mi coche circula?

Ingresa a este enlace y llena los campos solicitados para obtener una respuesta.

En caso de que no respetes el Hoy No Circula y seas infraccionado en la CDMX, tendrías que pagar entre las 20 y 30 UMAS.

Hoy No Circula busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), según la SEDEMA.

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