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Tren Ligero suspenderá servicio todo el fin de semana; así operará hasta el Día de las Madres

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que el Tren Ligero suspenderá servicio del Estadio Azteca hasta Xochimilco todo el fin de semana; alternativas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Yael Toribio

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que el Tren Ligero no estará operando de la estación Estadio Azteca a Xochimilco todo el fin de semana, esto por motivos de los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo a lo largo de toda la red de movilidad.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales, se informó que el cierre de estaciones ocurrirá del 9 al 10 de mayo, por lo cual podrían registrarse afectaciones en el marco de las celebraciones del Día de las Madres en la capital del país.

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Estaciones del Tren Ligero que estarán cerradas del 9 al 10 de mayo

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por las autoridades del STE, el Tren Ligero estará brindando servicio de manera normal desde Tasqueña al Estadio Azteca, sin embargo, ya no se permitirá el ascenso desde esta última estación hasta la zona de Xochimilco.

Las estaciones que permanecerán cerradas son:

  • Huipulco
  • Xomali
  • Periférico
  • Tepepan
  • La Noria
  • Huichapan
  • Francisco Goitia
  • Xochimilco

Se detalló que el horario será el habitual en las estaciones funcionales, es decir, de 06:00 a las 23:30 de la noche el día sábado 9 y de las 07:00 a las 23:30 horas del domingo 10 de mayo de este mismo 2026.

Habrá apoyo de unidades RTP por cierre de estaciones

Vale la pena mencionar que se informó que de la zona del Estadio Azteca hasta Xochimilco, se estará brindando el servicio con uniandes de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), esto con la finalidad de completar el trayecto entre terminales.

Por otro lado, se informó que será a través de las redes sociales oficiales del mismo STE, que se darán a conocer los avances sobre el restablecimiento de operaciones en las estaciones del Tren Ligero.

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