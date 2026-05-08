La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX), pues mencionaron que desde las 14:45 horas de este viernes 8 de mayo, se han registrado condiciones de tormentas y granizadas en al menos 10 alcaldías.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades de Protección Civil detallaron que se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, lo cual podría provocar inundaciones, encharcamientos y demás afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Alcaldías bajo alerta amarilla por lluvias y granizadas en CDMX

De acuerdo con lo mencionado por la SGIRPC, las alcaldías que están bajo alerta amarilla por lluvias y granizadas en la CDMX son las siguientes:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Vale la pena mencionar que se detalló que los peligros asociados por estas condiciones de lluvia son las caídas de árboles, ramas y lonas sobre la vía pública, así como corrientes de agua en avenidas y calles principales en la capital.

¿Hasta qué hora dejará de llover en la CDMX hoy viernes 8 de mayo?

De acuerdo con la alerta emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los pronósticos de lluvias y granizadas intensas se mantendrán hasta las 18:00 horas de este viernes 8 de mayo.

A pesar de ello, es importante mencionar que la lluvia podría continuar más allá de las 18:00 pero en menor intensidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.