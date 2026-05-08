Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Calor extremo consume México; estados con más incendios forestales este 2026
/Ciudad/Nota

Sal con paraguas; activan alerta por granizadas y lluvias intensas en CDMX este viernes 8 de mayo

La SGIRPC informó que a pesar de las condiciones de calor que se vive en la CDMX, se activó la alerta amarilla por pronósticos de granizada en 10 alcaldías.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Yael Toribio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX), pues mencionaron que desde las 14:45 horas de este viernes 8 de mayo, se han registrado condiciones de tormentas y granizadas en al menos 10 alcaldías.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades de Protección Civil detallaron que se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, lo cual podría provocar inundaciones, encharcamientos y demás afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Alcaldías bajo alerta amarilla por lluvias y granizadas en CDMX

De acuerdo con lo mencionado por la SGIRPC, las alcaldías que están bajo alerta amarilla por lluvias y granizadas en la CDMX son las siguientes:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Vale la pena mencionar que se detalló que los peligros asociados por estas condiciones de lluvia son las caídas de árboles, ramas y lonas sobre la vía pública, así como corrientes de agua en avenidas y calles principales en la capital.

¿Hasta qué hora dejará de llover en la CDMX hoy viernes 8 de mayo?

De acuerdo con la alerta emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los pronósticos de lluvias y granizadas intensas se mantendrán hasta las 18:00 horas de este viernes 8 de mayo.

A pesar de ello, es importante mencionar que la lluvia podría continuar más allá de las 18:00 pero en menor intensidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO