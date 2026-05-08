La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX), pues mencionaron que desde las 14:45 horas de este viernes 8 de mayo, se han registrado condiciones de tormentas y granizadas en al menos 10 alcaldías.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades de Protección Civil detallaron que se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, lo cual podría provocar inundaciones, encharcamientos y demás afectaciones.
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Alcaldías bajo alerta amarilla por lluvias y granizadas en CDMX
De acuerdo con lo mencionado por la SGIRPC, las alcaldías que están bajo alerta amarilla por lluvias y granizadas en la CDMX son las siguientes:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Vale la pena mencionar que se detalló que los peligros asociados por estas condiciones de lluvia son las caídas de árboles, ramas y lonas sobre la vía pública, así como corrientes de agua en avenidas y calles principales en la capital.
¿Hasta qué hora dejará de llover en la CDMX hoy viernes 8 de mayo?
De acuerdo con la alerta emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los pronósticos de lluvias y granizadas intensas se mantendrán hasta las 18:00 horas de este viernes 8 de mayo.
A pesar de ello, es importante mencionar que la lluvia podría continuar más allá de las 18:00 pero en menor intensidad.
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