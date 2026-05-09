La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones dio a conocer en qué alcaldías de CDMX habrá bloqueos y manifestaciones hoy sábado 9 de mayo para que tomes previsiones.

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Marcha en Tláhuac hoy

El Movimiento por la diversidad llevará a cabo una marcha a las 12:00 horas en Glorieta “Paso del Conejo” Av. Tláhuac y Av. Acueducto, colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac con rumbo a Sede de la Alcaldía Tláhuac en Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, colonia La Asunción, alcaldía Tláhuac.

Alcaldías de CDMX donde habrá bloqueos hoy

Además,, estas son las calles donde se llevarán a cabo cortes a la circulación por presencia se manifestantes:

09:00 horas en Calz. de Tlalpan No. 3375, colonia Sta. Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

10:00 horas en Estación “Tezonco”, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Tláhuac, colonia El Rosario, alcaldía Iztapalapa y en Monumento a la Revolución en Plaza de República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Francisco I. Madero No. 4, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Jardín Tabacalera Ignacio Mariscal No. 63, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

13:30 horas en Estación “Ferrería/Arena Ciudad de México”, línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Antigua en Calz. de Guadalupe y Av. de las Granjas, colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco.

15:00 horas en Glorieta de los Insurgentes (Corredor Oaxaca) Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongin, coloniaSan Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.