CDMX tiene mala calidad del aire hoy; ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La CDMX es una de las ciudades donde más autos circulan diariamente y esto aumenta los índices de contaminación ambiental y de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo para la salud es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10.

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Calidad del aire en CDMX es mala

Las partículas PM10 son material contaminante en suspensión don un diámetro inferior a 10 micrómetros y por lo regular se genera debido al tráfico, polvo y actividades industriales, estas pueden ingresar a las vías respiratorias y causar problemas graves de salud.

Para poder mitigar la presencia de estas partículas se recomienda reducir el uso de vehículos motorizados, controlar las emisiones industriales y plantar árboles nativos para retener las partículas.

¿Cómo se clasifica la calidad del aire?

La calidad del aire se clasifica por colores:

Verde significa que el riesgo es bajo y la calidad del aire es buena.

significa que el riesgo es bajo y la calidad del aire es buena. Amarillo , aceptable con riesgo moderado y se pueden realizar actividades físicas moderadas al aire libe.

, aceptable con riesgo moderado y se pueden realizar actividades físicas moderadas al aire libe. Naranja es mala y el riesgo es alto, se reducen las actividades físicas y lo mejor es evitarlas en el caso de personas con enfermedades respiratorias, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

es mala y el riesgo es alto, se reducen las actividades físicas y lo mejor es evitarlas en el caso de personas con enfermedades respiratorias, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Rojo es muy mala y riesgo muy alto, se debe evitar realizar actividades físicas al aire libre.

es muy mala y riesgo muy alto, se debe evitar realizar actividades físicas al aire libre. Morado es extremadamente mala y el riesgo extremadamente alto, lo mejor es permanecer en espacios libres de humo y toda la población debe cuidarse.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún comunicado sobre la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula. Solo se recomienda a la población utilizar protección extra debido a la radiación.

Este sábado aplica el Hoy No Circula Sabatino y los autos que descansan son los de holograma 1 con terminación de placa par y todos los holograma 2 y foráneos.

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