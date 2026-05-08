El maltrato animal es un problema que no se ha podido erradicar por completo, sin embargo, en la CDMX se creó el Centro de Transferencia Canina (CTC), un lugar donde rescatan perros que son abandonados en el Metro y los ponen en adopción.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es el proceso de adopción de perros?

En este lugar le brindan atención médica veterinaria a los lomitos, pasan por un proceso de socialización y posteriormente son puestos en adopción. Tallarín es un macho de 5 años tamaño grande que está en busca de una familia que le de mucho amor y cuidados.

Así que si quieres cambiarle la vida y darle una segunda oportunidad, puedes acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco a conocerlos y convivir con él.

En caso de que te decidas y quieras llevarlo a casa, tendrás que descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos, llevar una copia del INE, copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y llevarlos al lugar antes mencionado en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Se programará una visita domiciliaria para ver si cuentas con todo lo necesario para darle hogar a Tallarín y si es así, se agendará la fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.

Abandono animal en México

El Consejo Ciudadano reveló que 7 de cada 10 animales domésticos sufren algún tipo de crueldad provocando la muerte de 60 mil animales al año en México.

En Latinoamérica, México ocupa el primer lugar y en el mundo el tercero en casos de maltrato animal. Algunas formas de maltrato animal es el abandono en azoteas, golpes constantes, desnutrición, falta de agua, encadenamiento, violencia sexual y mutilaciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.