El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que hoy jueves 7 de mayo se llevarán a cabo varias movilizaciones sociales y bloqueos por lo que habrá cortes a la circulación, así que si eres automovilista es importante que busques alternativas.

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¿En dónde habrá manifestaciones hoy en CDMX?

Según la información proporcionada por las autoridades, habrá cierres viales en:

Oficinas de Petróleos Mexicanos (Puerta 21) en Bahía de San Hipólito No. 20, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo a las 07:30 horas.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 09:00 horas.

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicado en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Estación “La Villa-Basílica“, Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Guadalupe y Av. Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero y en Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México ubicada en Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán a las 11:00 horas.

Club de Periodista de México A.C. en Filomeno Mata No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas.

Estación “Ferrería/Arena Ciudad de México”, línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Antigua Calz. de Guadalupe y Av. de las Granjas, colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco las 15:00 horas.

Ex Convento San Hipólito en Av. Hidalgo No. 107, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 17:30 horas.

Callejón del Esfuerzo No. 32, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 16:00 horas.

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