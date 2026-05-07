El Sistema de Monitoreo Atmosférico informa sobre cómo está la calidad del aire en la CDMX y hoy es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM10 y PM.25, cuando estos niveles aumentan existe la probabilidad de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el monitoreo este día hay contaminación por partículas PM10 y PM2.5, forman una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos de diferente tamaño. Provienen de erupciones volcánicas, tormentas de polvo, incendios forestales o rocío marino o de quema de combustibles fósiles.

La exposición a estos contaminantes puede causar reducción en las funciones pulmonares y pueden dañar el aparato respiratorio. Las personas más sensibles son personas con afecciones pulmonares o cardiovasculares crónicas obstructivas.

¿Qué probabilidad hay de que se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

En la CDMX hay dos fases de Contingencia Ambiental:

La Fase 1 se activa a partir de 150 puntos IMECA con Doble Hoy No Circula en la Megalópolis donde descansan los autos con holograma 0 y 00 mas el engomado con base al día indicado; autos con holograma 1 con placas non o par y holograma 2.

Mientras que la Fase 2 se activa con 200 puntos IMECA y Doble Hoy No Circula, además, se suspenden las actividades escolares y eventos al aire libre.

Hasta el momento no se tiene previsto que se active ninguna de las fases pero si los índices de contaminación aumentan esta situación podría cambiar.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en jueves?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día no pueden circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma 1 y 2.

Los únicos autos que pueden circular todos los días son los de holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, transporte público y servicios emergencia.

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