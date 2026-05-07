¡No llegues tarde este jueves! El transporte público en la Ciudad de México (CDMX) avanza con retrasos, tanto en el Metro como en el Metrobús.

El principal problema, según los usuarios en redes sociales, se presenta en la línea A (que corre de Pantitlán a Observatorio), donde algunos aseguran que el tiempo de espera es de más de 20 minutos, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía salir con tiempo.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2), así como Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.



Mantente informada e… pic.twitter.com/k3bBedpNWU — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 7, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Avance del Metrobús CDMX este jueves

Conoce donde se presentan retrasos en dos de las líneas del Metrobús CDMX más utilizadas:

Retrasos de 10 minutos en la línea 1 , tanto en dirección El Caminero como Indios Verdes

, tanto en dirección El Caminero como Indios Verdes Retrasos de 10 minutos en la línea 7

¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy 7 de mayo?

En tanto, así van las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante este 7 de mayo; más allá del avance lento en la línea A, otras más presentan retrasos considerables de más de 15 minutos:

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1 ; se agiliza la circulación en todo el circuito, de acuerdo a las autoridades

; se agiliza la circulación en todo el circuito, de acuerdo a las autoridades Retrasos de 10 minutos en la línea 2 , especialmente en dirección Cuatro Caminos

, especialmente en dirección Cuatro Caminos Retrasos de 15 minutos en la línea 7

Retrasos de 10 minutos en la línea 8 y las estaciones comienzan a llenarse

y las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de más de 20 minutos en la Línea A ; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes

; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes Retrasos de más de 10 minutos en la Línea B

Estaciones cerradas en el Metro CDMX

Además, continúan cerradas las siguientes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC):

Línea 2: San Antonio Abad, Portales y Nativitas

Línea 7: Auditorio

Ahora que ya conoces cómo va el transporte, sal con tiempo y llega a tu lugar de destino de la mejor manera.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.