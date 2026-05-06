En la CDMX es muy común que todos los días haya movilizaciones sociales y para que tomes previsiones, el C5 dio a conocer en qué alcaldías habrá cortes a la circulación por bloqueos hoy 6 de mayo.

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Calles cerradas por manifestaciones

Para que tomes previsiones y salgas con tiempo, estas son las calles donde habrá movilizaciones sociales:

08:00 horas en el Zócalo Capitalino (Asta Bandera) en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

09:30 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Anillo Periférico No. 1950, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

10:00 horas en Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Embajada de Colombia en Av. Paseo de la Reforma No. 412, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 5 de Mayo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc; Reclusorio Preventivo Varonil Sur Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco y en Universidad Iberoamericana en Prol. Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

13:00 horas en Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

14:30 horas en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica “Unidad Zacatenco” en Av. Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante el día en Palacio Nacional Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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