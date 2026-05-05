Si todavía no sabes qué regalarle a mamá este 10 de mayo y quieres salir de lo ordinario te tenemos una muy buena opción, pues recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que varios hoteles de lujo en la Ciudad de México (CDMX), estarán contando con el famoso “pase de día” por motivos de la temporada.

De acuerdo con lo presentado por la misma Profeco, hoteles como el Carlota, Sofitel y demás, estarán contando con paquetes desde los mil 200 hasta los mil 900 pesos por el ingreso a albercas, alimentos, bebidas, camastros y demás actividades en esta temporada del Día de las Madres.

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Hoteles con pase de día para el 10 de mayo en CDMX

Según la información que publicó recientemente la Profeco, dentro de la Ciudad de México habrán hasta cinco hoteles con ofertas similares por el Día de las Madres, lo cual varía en precio según el mismo recinto y lo que incluyen los paquetes.

Dicho esto, los hoteles que contarán con pase de día por el Día de las Madres en la CDMX, son:

Hotel Carlota: mil 200 pesos para una persona e incluye 1 coctel, 2 cervezas, un snack y acceso a la alberca

mil 200 pesos para una persona e incluye 1 coctel, 2 cervezas, un snack y acceso a la alberca Círculo Mexicano: mil 500 pesos y da acceso a alberca, sauna, jacuzzi y más 850 pesos se incluyen los alimentos y bebidas

mil 500 pesos y da acceso a alberca, sauna, jacuzzi y más 850 pesos se incluyen los alimentos y bebidas Downtown : mil 500 pesos con acceso a alberca, camastros y disponibilidad de alimentos y camastros

: mil 500 pesos con acceso a alberca, camastros y disponibilidad de alimentos y camastros Hotel Marquis Reforma : mil 200 pesos e incluye acceso a circuito de hidroterapia, amenidades personales, regaderas, gimnasios y alberca

: mil 200 pesos e incluye acceso a circuito de hidroterapia, amenidades personales, regaderas, gimnasios y alberca Sofitel: mil 920 pesos e incluye acceso a la alberca, lockers, vestidores, regaderas con amenidades, sauna y alberca por tres horas

¿Cómo funcionan las políticas de pase por día en hoteles?

Vale la pena mencionar que los pases por día o pass day, permiten que las personas puedan tener acceso a las instalaciones de hoteles de lujo para disfrutar de sus alimentos, albercas, saunas, gimnasios y demás, esto por un limitado tiempo.

Dentro de México se pueden acceder a estos beneficios en entidades como Jalisco, Nuevo León, Puebla y otras partes del país.

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