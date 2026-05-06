¡Sal con tiempo! 6 líneas del Metro CDMX con retrasos; Metrobús también con demoras hoy 6 de mayo

La mañana de este miércoles 6 de mayo de 2026, usuarios reportan los retrasos en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), en el regreso de los alumnos a las escuelas de nivel básico tras el puente del 5 de mayo.

Si tú tienes que tomar alguno de estos, entonces te traemos el avance de las líneas para que lo tomes en cuenta.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2), así como Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.



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Retrasos en las líneas del Metro CDMX hoy miércoles

Si planeas tomar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX este miércoles, toma en cuenta los siguientes tiempos para que no llegues tarde:

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 3 ; se agiliza la circulación de los trenes, según el STC

; se agiliza la circulación de los trenes, según el STC Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 6 con dirección Martín Carrera; autoridades mencionan que se presentan problemas

con dirección Martín Carrera; autoridades mencionan que se presentan problemas Retrasos de 10 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección Barranca del Muerto

, especialmente en dirección Barranca del Muerto Retrasos de 10 minutos en la línea 8 ; autoridades aseguran que no hay problemas en la ruta

; autoridades aseguran que no hay problemas en la ruta Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 9

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea A

Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 6 de mayo

Además, las autoridades del STC recordaron que las estaciones cerradas hasta nuevo aviso son:

Línea 2: San Antonio Abad, Portales y Nativitas

Línea 7: Auditorio

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy miércoles 6 de mayo?

Los usuarios reportan también retrasos en el Metrobús CDMX este miércoles:

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 1 y las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en dirección Indios Verdes

y las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en dirección Indios Verdes Retrasos de más de 10 minutos en la línea 3

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 5

Se restablece la circulación en la línea 6

Ahora sabes cómo avanza el transporte público en la Ciudad de México durante este día para que no llegues tarde.

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