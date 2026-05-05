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Balacera en Tepito provoca fuerte movilización policíaca
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Denuncian registro en mal estado sobre Circuito Interior en la CDMX

Automovilistas han denunciado que el registro en mal estado ha provocado un fuerte embotellamiento en la zona; así es el avance sobre la vialidad.

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Por: Yael Toribio