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Bomberos de la CDMX atienden incendio en bajo puente del Eje 6

Bomberos de la CDMX atendieron un incendio en el bajo puente del Eje 6 en la colonia Central de Abasto; laboraron por varios minutos para controlar el fuego.

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Por: Yael Toribio