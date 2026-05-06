Para disminuir los índices de contaminación ambiental, en la CDMX se implementó el programa Hoy No Circula y si tienes auto, es importante que verifiques sino te toca descansar este miércoles, pues podrías ser acreedor a una costosa multa.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Qué autos no circulan hoy?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), hoy miércoles no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en Edomex los autos:
- Holograma 1 y 2
- Engomado rojo
- Terminación de placa 3 y 4
Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los de holograma 0 y 00, vehículos eléctricos, híbridos, servicios de emergencia y transporte público.
Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán retirados de la vialidad y llevados al corralón donde el dueño tendrá que pagar para sacar el coche y la multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.
¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?
El Doble Hoy No Circula se activa cuando la CAMe declara Fase 1 de Contingencia Ambiental que ocurre cuando hay altos niveles de ozono que superan los 150 puntos.
Con ello, las restricciones vehiculares se vuelven más severas y tienen prohibido circular más autos hasta que las partículas contaminantes disminuyan.
Actualmente existe un constante monitoreo de la calidad del aire y funciona bajo los siguientes estándares:
- Verde (bueno) sin riesgo
- Amarillo (moderado) 51 a 100, riesgo para personas sensibles
- Naranja (insalubre para grupos sensibles) de 101 a 150
- Rojo (insalubre) 151 a 200, riesgo alto para todos
- Morado (muy dañino y peligroso)>200
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.