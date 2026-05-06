Para disminuir los índices de contaminación ambiental, en la CDMX se implementó el programa Hoy No Circula y si tienes auto, es importante que verifiques sino te toca descansar este miércoles, pues podrías ser acreedor a una costosa multa.

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¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), hoy miércoles no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en Edomex los autos:

Holograma 1 y 2

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 6 de mayo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/oILAtvoONj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 6, 2026

Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los de holograma 0 y 00, vehículos eléctricos, híbridos, servicios de emergencia y transporte público.

Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán retirados de la vialidad y llevados al corralón donde el dueño tendrá que pagar para sacar el coche y la multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la CAMe declara Fase 1 de Contingencia Ambiental que ocurre cuando hay altos niveles de ozono que superan los 150 puntos.

Con ello, las restricciones vehiculares se vuelven más severas y tienen prohibido circular más autos hasta que las partículas contaminantes disminuyan.

Actualmente existe un constante monitoreo de la calidad del aire y funciona bajo los siguientes estándares:

Verde (bueno) sin riesgo

Amarillo (moderado) 51 a 100, riesgo para personas sensibles

Naranja (insalubre para grupos sensibles) de 101 a 150

Rojo (insalubre) 151 a 200, riesgo alto para todos

Morado (muy dañino y peligroso)>200

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