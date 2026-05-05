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Balacera en Tepito provoca fuerte movilización policíaca
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Conductor atropella a ciclista en Fray Servando; paramédicos atienden la emergencia

Un ciclista fue atropellado en sobre avenida Fray Servando y Clavijero en la colonia Tránsito; paramédicos atendieron la emergencia en el punto.

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Por: Yael Toribio