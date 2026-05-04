Indígenas, sobrevivientes y habitantes de la Ciudad de México (CDMX) alzarán la voz hoy lunes 4 de mayo y se manifestarán en calles para exigir una pronta respuesta por parte de las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Organizaciones y colectivos indígenas

A las 12:00 horas, organizaciones y colectivos indígenas se manifestarán en la Catedral Metropolitana de la CDMX y llevarán a cabo un evento denominado “Ceremonia Indígena” para exigir un esclarecimiento histórico sobre crímenes cometidos durante la conquista española.

Pedirán una disculpa pública por el genocidio contra los pueblos originarios; además rechazan la visita de la presidenta de la comunidad de Madrid.

Sobrevivientes del Caso Texcoco, Atenco

A las 12:00 horas, sobrevivientes del Caso Texcoco, Atenco, se reunirán en el Panteón San Jerónimo, ubicado en F.C. de Cuernavaca No.2851, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

Realizarán un evento político-cultural en memoria del estudiante de la facultad de Economía de la UNAM, herido el 4 de mayo y fallecido el 7 de junio de 2006 por un disparo durante una protesta por la lucha contra la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Plantones en CDMX

Frente Internacional Obradorista : Ubicado en Plaza de la Mexicanidad, avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Solicitan juicio político en contra de los expresidentes de México, además de un alta a la corrupción y la impunidad.

: Ubicado en Plaza de la Mexicanidad, avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Solicitan juicio político en contra de los expresidentes de México, además de un alta a la corrupción y la impunidad. Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano : Deportivo Hermanos Galeana, avenida José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero (GAM).

: Deportivo Hermanos Galeana, avenida José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero (GAM). Petróleos y Mexicanos del Sureste: Zócalo de la CDMX, exigen justicia a sus derechos y prestaciones laborales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.