Crisis climática: El mundo se prepara para olas de calor más extremas en su historia

El clima se ha vuelto cada vez más extremo y World Weather Attribution (WWA) advirtió que los episodios de calor extremo podrían seguir aumentando. En Estados Unidos una fuerte ola de calor ha encendido las alertas y las autoridades advierten sobre los riesgos a la salud que esto provocaría.

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Alerta por ola de calor en Estados Unidos

El National Weather Service (NWS) y la National Digital Forecast Database (NDFD) indicaron que la ola de calor se extiende por más de 60 ciudades con temperaturas de 39°C y se espera que esta tendencia continúe en los próximos días.

De acuerdo con el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) este ha sido uno de los episodios más extensos y tempranos de la primavera y su magnitud y persistencia no tiene precedentes. Los especialistas indican que estos patrones están relacionados con el cambio climático.

Razones por las que ocurre y riesgos

The Washington Post explicó que esto ocurre por la cúpula de alta presión que provoca el estancamiento de masas de aire. El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) informó que enero de 2026 fue el quinto mes más cálido registrado.

En el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se reveló que el cambio climático provocado por el ser humano ha aumentado la frecuencia e intensidad de las olas de calor desde la década de 1950 y un calentamiento adicional incrementará su frecuencia e intensidad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que esta situación podrían provocar un mayor riesgo de golpe de calor y deshidratación por ello se pide evitar la exposición al calor y vigilar a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

La persistencia de estas condiciones podría afectar actividades escolares, laborales y recreativas, especialmente en áreas urbanas con alta densidad de población.

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