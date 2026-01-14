Expertos advierten efectos adversos tras tres calurosos años consecutivos

El 2025 fue el tercer año consecutivo más caluroso pero el 2026 será igual o peor, según la agencia meteorológica Met Office, además, hicieron un llamado para limitar el calentamiento y evitar consecuencias adversas de este fenómeno.

2026 será uno de los años más calurosos en la historia

De acuerdo con el informe de Met Office , se prevé que la temperatura media mundial en 2026 sea de 1,46 °C por encima de los niveles preindustriales, es decir entre los 1850 y 1900.

Con ello, se sugiere que el 2026 sea uno de los cuatro años más cálidos en el planeta y estaría apenas por debajo del máximo histórico de 1,55 °C que se registró en 2024.

En 2024 se registró la primera superación temporal de 1,5°C y el pronóstico para 2026 sugiere que esto pueda ocurrir de nuevo.

Los desafíos para combatir el calentamiento global

Es importante recordar que existe el Acuerdo de París, que tiene como meta limitar el aumento de la temperatura media global a 2°C y de ser posible que no pase de 1,5°C. Este tratado entró en vigor en noviembre de 20216 y forman parte 194 países entre ellos, la Unión Europea.

Algunos de los compromisos son revisar cada cinco años los planes nacionales de cada país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero; reforzar la capacidad de adaptación frente a los impactos del cambio climático . También se contempla financiación para que los países en desarrollo puedan mitigar el cambio climático y fortalecer su capacidad de respuesta.

Según expertos de Met Office, si el calentamiento supera los 1,5°C agravaría los efectos adversos y conllevaría a un aumento de los impactos climáticos y eventos meteorológicos extremos.

Calentamiento global y las terribles repercusiones

