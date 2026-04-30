Durante el día de hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX, así que te recomendamos salir con tiempo y revisar qué calles tendrán afectaciones para que en caso de ser necesario busques alternativas.

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¿Dónde habrá manifestaciones hoy?

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy habrá cortes a la circulación en:

07:00 horas en Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Centenario y Carlos A. Madrazo, colonia Valentín Gómez Farías, alcaldía Álvaro Obregón.

08:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

09:00 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Fiscalía General de la República Delegación Ciudad de Mexico en Dr. Lucio No. 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 horas en Av. José María Izazaga y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Universidad Iberoamericana en Prol. Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

12:00 horas en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel “Casa Libertad” ubicado en Calz. Ermita Iztapalapa No. 4163, colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa; en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc; en Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Jardín “Rosario Castellanos” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

14:00 horas en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Glorieta de los Insurgentes (Lado Sur) en Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Archivo General de la Nación en Av. Ing. Eduardo Molina y Héroe de Nacozari, colonia Penitenciaria, alcaldía Venustiano Carranza; en Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

18:00 horas en Mercado “Juan de la Barrera” en Coronel Benito San Zenea No. 230, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

Durante el día en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco en Av. Aquiles Serdán No. 2060, colonia Francisco Villa, alcaldía Azcapotzalco.