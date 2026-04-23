Conagua alerta por onda de calor que azotará a la CDMX por toda una semana

Conagua alerta por onda de calor que azotará a la CDMX por toda una semana | Olga Yastremska/Getty Images

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que desde este jueves 23 de abril iniciaron las afectaciones por la nueva onda de calor en toda la República Mexicana, pues se han registrado temperaturas de hasta 45°C en entidades como Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos y Oaxaca.

Por otro lado, informaron que en la Ciudad de México (CDMX) las temperaturas extremas estarán iniciando un par de días después, sin embargo, las condiciones se estarán extendiendo hasta el próximo jueves 30 de abril y en pleno Día del Niño.

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¿Cuándo inicia la onda de calor en la CDMX?

De acuerdo con la información dada a conocer por la Conagua, será a partir de este sábado 25 de abril que la CDMX comenzará a sufrir los efectos de la nueva onda de calor, pues se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados Celsius en las 16 alcaldías de la capital.

Pese a ello, se informó que durante el periodo se espera un cielo parcialmente nublado, así como un elevado índice de radiación ultravioleta, rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde, esto a lo largo de los próximos siete días.

Los pronósticos concretos para este sábado 25 de abril en la CDMX son:

Temperatura máxima estimada en CDMX: 28 a 30 °C

Temperatura mínima estimada en CDMX: 14 a 16 °C

⚠️☀️🥵 A partir de hoy iniciará una #OndaDeCalor que se extenderá hasta la próxima semana y abarcará a gran parte de #México; las #Temperaturas serán de calurosas a extremadamente calurosas. En la #CDMX los efectos se presentarán desde el sábado 25 de abril. ¡Toma tus… pic.twitter.com/f1BYcCPP9W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 23, 2026

Recomendaciones ante la onda de calor en la CDMX

Luego de que se diera a conocer que la onda de calor se comenzará a sentir a partir de este sábado 25 de abril en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones en la salud de las personas.

De acuerdo con lo señalado por los elementos de SGIRPC, se recomienda lo siguiente:

No exponerse por tiempo prolongado al sol

Usa bloqueador solar

Beber agua y abundantes líquidos

Vestir ropa ligera de colores claros, utilizar gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra

Evitar comer en la vía pública

Atender a personas como bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía

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